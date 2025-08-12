Tras caso de Fernandito, asesinan a Dulce de 12 años

Estado de México.- Dulce, una niña de 12 años, fue asesinada en el interior de su casa en Chalco, Estado de México.

Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes 11 de agosto en la colonia San Pablo Atlazalpan. Según reportes, sujetos a bordo de motocicletas llegaron al domicilio de la menor y dispararon en al menos 28 ocasiones.

Dulce fue alcanzada por varios disparos en el pecho y las piernas. Paramédicos confirmaron su muerte.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la línea de investigación refiere un problema de narcomenudeo, ya que la pareja sentimental de la madre de la niña está relacionada a la venta de drogas.

"Cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor es cuando este sujeto se logra escapar y los agresores matan a la niña", García Harfuch explicó en la Mañanera del Pueblo de este martes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

El asesinato de la menor se dio a una semana del caso de Fernandito, un niño de 5 años que fue hallado muerto luego de que fue secuestrado por presuntos prestamistas, quienes aparentemente lo habrían mantenido retenido como garantía por el impago de una deuda de mil pesos por parte de la familia.