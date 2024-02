Tras asesinatos de familiares, Ricardo Monreal dice no sentirse amenazado

Ciudad de México.– El senador Ricardo Monreal Ávila dijo no sentirse amenazado tras el asesinato de dos de sus familiares en Fresnillo, Zacatecas.

Monreal Ávila, coordinador de los legisladores de Morena, dijo que no ha tomado medidas de seguridad adicionales.

“No me siento amenazado, de hecho, no tengo seguridad, nunca he tenido. Tengo en el servicio público, ya voy a ajustar, 45 años y nunca he tenido seguridad. Ni aquí en el Senado. El único que me acompaña es quien me ayuda a manejar. Ni en mi casa ni en ninguna parte tengo seguridad y no voy a cambiar. No me siento amenazado, me siento muy bien en mi país y siento que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad”, expresó el senador.