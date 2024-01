Tormentas invernales en EU podría afectar la distribución de gas en México

Ciudad de México.- El gobierno reconoció que hay una cierta emergencia por las tormentas invernales que se registran en Estados Unidos y que podrían afectar el suministro de gas a México, lo que a su vez ocasionaría fallas en el sistema eléctrico.

Cargando...

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que hay preparativos para evitar la caída del sistema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Ahora estamos en una situación, también, de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos que afectan sobre todo la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas”, dijo el mandatario el lunes.

López Obrador dijo que al tener el control total de las líneas de distribución de energía eléctrica, se podrá actuar con rapidez ante alguna emergencia.

Cargando...

“Ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz. Es algo parecido, no igual de intenso, además ojalá no se agrave a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes sufriendo, nosotros resolvimos en una semana, en el norte del país”, aseguró el presidente.

Además, el mandatario dijo que una eventual falta de gas no representará el mayor de los problemas para México, pues hay otras fuentes de energía.

“Tenemos otros combustibles, hay combustóleo, hay otros, diésel, hay carbón, desde luego las hidroeléctricas”, dijo.