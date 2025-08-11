'Tiene que haber cambios en la Fiscalía'; lamenta Sheinbaum caso Fernandito

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el caso de Fernandito, un menor de cinco años que fue secuestrado y cuyo cuerpo fue hallado días más tarde luego de que varias personas se lo llevaron como garantía por el impago de su familia por una deuda de mil pesos.

Según declaraciones de la abogada de la familia, la madre habría acudido al DIF municipal y a la Fiscalía Regional sin recibir ayuda u orientación,

“Se está investigando por la Fiscalía del Edomex qué fue lo que ocurrió y por qué no se le dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre”, mencionó la presidenta. “Es un caso muy trágico, muy doloroso. Tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”, agregó.

Fernandito fue hallado muerto el 4 de agosto luego de que fue secuestrado por presuntos prestamistas, quienes aparentemente lo habrían mantenido retenido al menor de edad en un domicilio como garantía por el impago de una deuda de mil pesos por parte de la familia.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, Estado de México, donde el menor, identificado como Fernando, estuvo privado de su libertad desde el pasado 28 de julio.

Por este caso fueron detenidas tres personas, quienes fueron señaladas por los delitos de secuestro y homicidio.