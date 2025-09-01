Temblor de magnitud 4.3 sorprende en San José del Cabo

Los Cabos.- Un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Richter se registró a 10 kilómetros al sureste de San José del Cabo, reportó del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 3:38 de la tarde con una profundidad de 10 kilómetros, lo que intensificó su percepción en zonas cercanas al epicentro.

Aunque no se reportaron daños, residentes y turistas en la zona de Los Cabos compartieron en redes sociales la sorpresa por el temblor, que se sintió como un breve “jalón” en edificios altos.

Este tipo de eventos son comunes en la región del Pacífico y el Golfo de California, donde la actividad sísmica es periódica.

La coincidencia con el inicio de septiembre —mes asociado a sismos históricos como los de 1985, 2017 y 2022— reavivó la conversación sobre la cultura de prevención.

Expertos recuerdan que no existe evidencia científica que vincule la fecha con mayor probabilidad sísmica, aunque el Simulacro Nacional del 19 de septiembre busca reforzar la preparación ciudadana.

Autoridades locales mantienen vigilancia preventiva, mientras el SSN continúa monitoreando la actividad en la zona.