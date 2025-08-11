Suspensión temporal en el AICM afectó a más de 100 vuelos y 15 mil personas

Ciudad México.- El principal aeropuerto de la Ciudad de México reanudó este lunes sus operaciones luego de al menos cuatro horas de paralización debido a intensas lluvias que afectaron a 104 vuelos y casi 15 mil pasajeros, informaron las autoridades.

Tras la reanudación de las actividades en el aeropuerto capitalino aún persistía el fuerte congestionamiento de pasajeros.

El aeropuerto suspendió a las 7:45 de la noche del domingo sus actividades tras unas fuertes precipitaciones que se extendieron por varias horas y que se estima alcanzaron entre 50 y 77 milímetros, indicó en un comunicado el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM).

“La intensidad de la tormenta atípica originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieron afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales”, agregó el comunicado.

Para atender la situación las autoridades debían poner en operación equipos y motobombas para asegurar las condiciones óptimas de las pistas, rodajes y plataformas.

No fue sino hasta la medianoche cuando se reanudó parcialmente la pista del aeropuerto ya las 6 de la mañana del lunes el resto de las operaciones, indicó el AICM.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las intensas precipitaciones afectarán particularmente el centro de la capital mexicana. Las autoridades capitalinas también reportaron inundaciones en otros puntos de la ciudad.