Ciudad de México.- El Servicio Postal Mexicano y otros 25 países suspendieron desde el pasado 22 de agosto los envíos de paquetería hacia Estados Unidos, sin aviso público ni fecha estimada de reanudación. Debido a la entrada en vigor de nuevas disposiciones fiscales en Estados Unidos.

A partir del 29 de agosto, los emisores deberán pagar derechos aduaneros por adelantado, incluso antes de que sus paquetes crucen la frontera.

La Unión Postal Universal (UPU) informó que trabaja con sus países miembros para encontrar soluciones operativas que permitan reactivar el flujo postal internacional. Mientras tanto, solo se permiten envíos de documentos y obsequios “de buena fe” con valor menor a 100 dólares.

La suspensión generó incertidumbre entre usuarios y operadores, quienes aún esperan una postura oficial de Correos de México sobre el alcance y duración de la medida.