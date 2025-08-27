Suman 3.5 millones de pastillas de fentanilo aseguradas en administración actual

Ciudad de México.- En casi 11 meses de la administración federal, el Gobierno de México informó el aseguramiento de 3.5 millones de pastillas de fentanilo, como parte de las acciones contra el tráfico de drogas sintéticas.

Durante la conferencia mañanera de hoy, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados de la estrategia de seguridad nacional.

“Del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025 se han alcanzado los siguientes avances: más de 30 mil personas detenidas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 15 mil 496 armas de fuego y cerca de 240 toneladas de droga, entre ellas las 3.5 millones de pastillas de fentanilo”, señaló.

El funcionario agregó que el Ejército y la Marina han inhabilitado mil 356 laboratorios de metanfetaminas en 21 estados del país. Además, destacó el decomiso de más de 47 toneladas de cocaína en operativos marítimos, lo que (dijo) evita el consumo de millones de dosis y el fortalecimiento económico de grupos criminales.

En cuanto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, García Harfuch informó que, a través de la línea 089, se han recibido 32 mil 622 reportes; de ellos, el 69 por ciento no se consumó, mientras que un 9 por ciento (3 mil 16 casos) sí se concretó.