Subasta del Indep incluye joyas, autos y terrenos en tres estados

Ciudad de México.- La titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Mónica Fernández Balboa, informó que la subasta electrónica realizada por el organismo concluyó el pasado 6 de agosto, con una participación de 867 personas que pujaron por 145 mil 658 bienes.

Desde Palacio Nacional, Fernández Balboa explicó que 107 mil 66 artículos fueron adquiridos, lo que representó un total de 41 millones 500 mil pesos comprometidos. La subasta atrajo inicialmente a 3 mil 650 solicitantes, de los cuales 15 mil 218 completaron su registro, aunque solo una fracción participó activamente.

Vehículos, joyas, terrenos y más

Entre los artículos subastados destacó una variada lista de vehículos, joyas y bienes inmuebles, incluyendo:

Un Austin Morris 1982,

Una Chevrolet Silverado 2015,

Una Tahoe blindada,

Gargantillas de oro,

Mesa de billar,

Lotes de audífonos inalámbricos,

Una compactadora vibratoria,

Así como terrenos en Coahuila, Sinaloa y Baja California Sur.

Fernández Balboa calificó la subasta como un ejercicio libre, abierto y transparente, que facilitó el acceso a información oportuna y promovió la participación ciudadana. Además, anunció nuevas convocatorias bajo los formatos de Subasta a Martillo, En Línea y Sobre Cerrado, e invitó al público a estar al tanto y participar.

También recordó que desde la página oficial del Indep existe la opción de venta directa de 54 mil 772 artículos y algunos activos financieros, sin fecha límite para su adquisición. Para comprarlos, se debe presentar una solicitud por escrito y concretar el pago una vez aprobada la intención de compra. La funcionaria alertó sobre sitios falsos y exhortó a no compartir datos personales en páginas no oficiales.

Fonart presenta nuevo esquema de comercialización artesanal

Durante la misma conferencia, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, presentó un nuevo modelo de comercialización de Fonart, enfocado en impulsar las ventas de artesanías mexicanas en temporadas clave como Fiestas Patrias, Día de Muertos y Navidad.

Además, anunció la próxima venta especial del 12 al 14 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos, con motivo de las Fiestas Patrias. Como parte del nuevo modelo, también se contempla la exportación temporal de piezas artesanales.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, Núñez Bespalova destacó que el sector artesanal representa una actividad económica valuada en 156 mil 356 millones de pesos, lo cual equivale al 0.52% del PIB, con fuerte presencia en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

“Estamos decididos a que Fonart sea el aliado más confiable para la comunidad artesanal, no solo para la venta, sino también para capacitación, acceso a insumos y solución de problemáticas del sector”, afirmó.

Actualmente, Fonart dispone de 2 mil espacios para venta directa en 18 estados a través de ferias, exposiciones y muestras, sin contar las ventas durante fiestas patronales.