SSA confirma 4 mil 353 casos de sarampión en México y 17 fallecimientos

Ciudad de México.- El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México se han registrado 4 mil 353 casos de sarampión y 17 defunciones hasta el momento.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este 2 de septiembre en Palacio Nacional, el funcionario detalló que el 95% de los contagios se concentran en Chihuahua.

Kershenobich señaló que se han establecido cercos sanitarios para evitar la propagación del virus y reiteró que la vacunación es gratuita, segura y un acto de protección y solidaridad.

Explicó que al detectarse un caso se implementa una vigilancia activa en la zona para ubicar posibles contagios adicionales. Además, subrayó que en el país el 81.1% de la población cuenta con esquema completo de vacunación.

Entre el 1 de enero y el 29 de agosto, la SSA reportó la aplicación de casi seis millones de dosis de la vacuna contra el sarampión.