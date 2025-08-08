Simulacro sísmico sonará en todos los celulares de México este 19 de septiembre

Ciudad de México.- Este 19 de septiembre, México vivirá un simulacro sin precedentes: la alerta sísmica sonará en más de 80 millones de celulares en todo el país, gracias al nuevo Sistema de Alertamiento Masivo, que no requiere internet ni saldo para funcionar.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 se realizará a las 12:00 del mediodía y simulará un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El mensaje llegará directamente a la pantalla del celular, acompañado de un sonido fuerte, incluso si el dispositivo está en modo silencioso.

“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”, dirá el aviso.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que este sistema también podrá alertar sobre huracanes, incendios forestales, deslaves y otras emergencias naturales, según la región afectada.

Este ejercicio conmemora el 40 aniversario del sismo de 1985 y busca fortalecer la cultura de prevención en todo el país. Para dudas, la ciudadanía puede comunicarse al número 079.