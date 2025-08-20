Silvano Aureoles no asistió a su audiencia en el Reclusorio Oriente

Ciudad de México.- Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, no asistió a la audiencia en el Reclusorio Oriente, en donde se le imputarían los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La audiencia estaba programada para este miércoles 20 de agosto a las 10:00 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, pero solo acudió su el abogado del exgobernador, Ángel Echegaray, y los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de elementos de la Contraloría y Fiscalía de Michoacán.

La jueza Patricia Sánchez Nava preguntó al representante de Aureoles la razón de la ausencia de su cliente, pero respondió que desconocía los motivos por los cuales no se había presentado.

La FGR imputará los cargos de peculado y asociación delictuosa a Silvano Aureoles por el presunto desvío de 3 mil 412 millones 164 mil pesos en la construcción de siete cuarteles de la Policía de Michoacán durante su Administración. Junto a otros funcionarios, el exmandatario estatal habría comprado a sobreprecio cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.