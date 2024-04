Si no se logra mayoría, programas sociales estarán en riesgo: Delgado

Ciudad de México.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, tildó de hipocresía que la candidata del PRIAN haya solicitado al INE la realización de una campaña para evitar el uso político de los programas sociales, pues los partidos que abanderan a la candidata siempre votaron en contra de los apoyos. “Es una hipocresía que ahora la candidata del PRI y del PAN le pida al INE una campaña donde diga que no están en riesgo los programas sociales”.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista aseguró que la única manera de blindar a los programas sociales es logrando la mayoría en el Congreso para la coalición Sigamos Haciendo Historia. De lo contrario, los programas sociales estarían en riesgo, como lo avala la votación del bloque PRI-PAN-PRD en contra de la elevación de los apoyos a rango constitucional.

“Es importante que gane Claudia Sheinbaum la Presidencia y también que ganemos la mayoría en el Congreso para seguir defendiendo los derechos sociales, que estarían en riesgo si no tenemos la mayoría. (…) Yo quiero decir que sí están en riesgo los programas sociales si no logramos el plan C. ¿Cómo votaron el PRI y el PAN, el 10 de marzo de 2020, la reforma constitucional para establecer el derecho a la pensión para los adultos mayores, las becas para las niñas, niños y jóvenes y los apoyos para personas con discapacidad? A favor: 243 votos de Morena, 21 votos del PES, 35 votos del PT, 26 de MC, 13 del Verde. En contra, 46 votos del PAN, ahí está”, expuso.

Cuestionó que los partidos de la derecha afirmen que apoyan los programas sociales, pues todos los años, desde el inicio de la presente administración, han votado en contra del Presupuesto de Egresos que contempla el monto destinado a estos apoyos.

“¿Cómo dicen que están a favor si cada año el Presupuesto lo votan en contra? En 2019: 134 votos en contra; ahí ya venía la pensión para los adultos mayores, y las becas para los niños, para las niñas y para los jóvenes. Y, por supuesto, nuestra coalición votó a favor. Así también ocurrió en el 2020, 2021, 2023 y 2024. Ahí están los votos en contra del PAN y del PRI, mientras que nuestra coalición votó a favor”, argumentó.

Mario Delgado apuntó que obtener la mayoría para Morena y partidos aliados es fundamental, de lo contrario, el bloque opositor seguiría votando en contra de los apoyos dentro del Presupuesto. “Esa es la visión de la candidata del PRI y del PAN. Entonces, no puede hacer el INE una campaña como la que está pidiendo la derecha, porque en las votaciones está la muestra de que sí están en riesgo los programas si no triunfa nuestro movimiento. Ese es el debate que tenemos que dar y esa es la realidad”.

Por otro lado, adelantó que, para dejar en claro cuáles son los dos proyectos que estarán en pugna este 2 de junio, Morena presentará una serie de videos para recordar en qué consistió el periodo neoliberal: tres décadas de gobiernos corruptos del PRI y del PAN. “Vamos a estar presentando un capítulo diferente para que la gente tenga muy presente contra quién nos estamos enfrentando, porque están muy enojados y porque quisieran regresar al poder para seguir robando.