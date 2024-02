Si hay guerra sucia de EU y Canadá, AMLO no irá a cumbre de líderes

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Estados Unidos y Canadá entran en la dinámica de la guerra sucia, no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, programada para abril en el país de la hoja de maple.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me falta nada más siete meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien de salud, aquí hay muy buenas vibras”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del miércoles.

López Obrador pidió que haya respeto entre países en los temas de migración, economía y del combate al tráfico de drogas. También que esos puntos no se utilicen como armas de campaña o de desprestigio.

“Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau conocieran la campaña de –AMLO presidente narco–, ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y el poder político en nuestro país, porque eso es inmoral”, añadió el presidente.

Con Estados Unidos, México se enfrenta la amenaza de que se impongan aranceles al acero mexicano que se importa a ese país. Mientras que con Canadá se está en pláticas para que se evite que se impongan visas a los mexicanos que viajan a ese país.

“Se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios a Canadá como siempre lo hemos hecho y hemos actuado con ellos de manera generosa con el gobierno del primer ministro Trudeau. Pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora precisamente que están las elecciones en México”, comentó López Obrador.