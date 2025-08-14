Sheinbaum responde a Trump: En México, el pueblo manda

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del mandatario estadunidense Donald Trump, quien aseguró que “México hace lo que le decimos que haga” en materia de seguridad fronteriza. El comentario, emitido desde el Despacho Oval, generó reacciones inmediatas en México.

A través de su cuenta en X, Sheinbaum publicó un video desde Chapultepec en el que, sin mencionar directamente a Trump, lanzó un mensaje contundente: “En México, el pueblo manda”. La frase fue interpretada como una defensa de la soberanía nacional ante los dichos del presidente republicano.

Las declaraciones de Trump se dieron en el contexto de la entrega de 26 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, solicitada por el Departamento de Justicia. Sheinbaum aclaró que dicha acción fue resultado de una decisión soberana y parte de una colaboración técnica entre ambos gobiernos.

Además, la mandataria explicó que el reciente sobrevuelo de un dron estadounidense fue solicitado por México para una investigación especial, debido a la falta de equipo especializado en el país.

El intercambio verbal entre ambos líderes refleja las tensiones latentes en la relación bilateral, especialmente en temas de migración, seguridad y cooperación internacional.