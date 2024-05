Sheinbaum no es demócrata, no reconocerá resultados si pierde: Gálvez

Ciudad de México.- La candidata Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que su contrincante, Claudia Sheinbaum Pardo, no es demócrata y si pierde no reconocerá los resultados.

“Dijo anoche que no va a reconocer los resultados si no gana, eso no es ser una demócrata. Entiendo que no acaba de entender cómo perdió 50 puntos, sólo ella se cree ese cuento que tiene 50 puntos arriba”, comentó la representante de Fuerza y Corazón por México.

En su gira por la alcaldía Álvaro Obregón, la candidata opositora afirmó que su proyecto ganará, pero pidió a los simpatizantes que estén atentos a las casillas para evitar posible sabotaje.

“Así es que este 2 de junio vota PAN, vota PRI, vota PRD, la esperanza ya cambió de manos, y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos”, añadió.