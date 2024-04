Sheinbaum llama mentirosa a Gálvez por departamento que prometió donar

Ciudad de México.- La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y Partido Verde), Claudia Sheinbaum, llamó mentirosa a Xóchitl Gálvez, candidata del PRI, PAN y PRD, tras acusar que vendió a una sobrina de Felipe Calderón un departamento que prometió donar al colegio Salesiano.

"La candidata dice muchas mentiras, no sé con qué dinero pagará los medicamentos en instituciones privadas, lo cual, como dijimos, podría generar corrupción, aquí hay un caso de mentira de la candidata, donde muestra que donaría su departamento al colegio Salesiano, y no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos", declaró Sheinbaum Pardo durante su tiempo en el debate.

La mujer a la que se refiere es Mariana Gómez del Campo, diputada federal por el PAN, quien ha hecho contundentes declaraciones contra el gobierno del presidente López Obrador.