Sheinbaum descarta asistir a la Asamblea General de la ONU en NY

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no tiene previsto acudir al 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pese a la convocatoria realizada por la Alianza Internacional en Defensa de la Democracia.

“Por ahora no lo tengo contemplado”, respondió durante la conferencia mañanera de este 20 de agosto.

Cabe recordar que meses atrás fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien la invitó a sumarse a la reunión centrada en la defensa de la democracia.

Aunque no asistirá al encuentro en Naciones Unidas, Sheinbaum sí contempla una agenda internacional en lo que resta del año. Entre sus compromisos destacan reuniones con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

“No pienso salir de aquí a diciembre. A finales de este mes llegará el primer ministro de Canadá y también estará de visita el presidente de Francia. Además, la próxima semana vendrán secretarios de Estado de Brasil”, puntualizó.