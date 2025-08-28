Sheinbaum denuncia agresión y autoritarismo del PRI en el Parlamento

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los hechos ocurridos ayer en la Comisión Permanente evidencian el actuar del denominado “PRIAN” y resaltan el autoritarismo del líder nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno.

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que “hay condiciones en nuestro país para desarrollar todas las actividades, pero lo que ocurrió ayer muestra, la verdad, lo que es el PRIAN”. La mandataria recordó un episodio de su época universitaria, cuando un grupo de porros agredió a su hermano, comparándolo con la situación que se vivió en el Senado.

'Muy autoritaria', dice Sheinbaum sobre la actitud de Alito

La presidenta describió la escena protagonizada por Moreno como “muy autoritaria”, recordando que el líder priista y otro diputado golpearon a un transalizador en el piso:

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esa actitud, me vino a la memoria aquella escena. Muy autoritaria”, declaró.

Contradicciones del PRIAN

Sheinbaum Pardo señaló la incoherencia de los partidos:

“Ellos nos acusan de ser autoritarios, cuando lo que promovemos son libertades, democracia y participación ciudadana. ¿No les parece muy autoritario lo de ayer del presidente del PRI y sus diputados? Ellos son el PRIAN, no se nos olvide. Lo que pasó ayer demuestra su autoritarismo y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, en un espacio de debate por excelencia”.

Importancia del debate parlamentario

La presidenta destacó que el espacio legislativo debe privilegiar el diálogo y el debate:

“Es lamentable que haya ocurrido esto. Al ver el video se nota claramente de dónde viene la agresión y luego el golpeteo en el piso. Es importante que la gente conozca la actitud de estos legisladores, quiénes son y por qué actúan con tanto odio y violencia. También se observa su hipocresía”, añadió.

Finalmente, recordó que el PRI obtuvo apenas seis millones de votos en la elección más reciente, reforzando su crítica al comportamiento del partido.