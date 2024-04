Sheinbaum califica como 'persecución política' la investigación contra Zaldívar

Baja California.- La candidata a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó la investigación que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el integrante de su grupo de asesores y ministro en retiro, Arturo Zaldívar, como una "persecución política".

"Parece una venganza, en efecto, parece una venganza. Entonces, pues por eso, nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial, porque es mejor la democracia. Siempre es mejor la democracia", dijo Sheinbaum quien expresó su total apoyo al ministro durante un mitin en Ensenada, Baja California.

La morenista aseguró que la orden que dio la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, de hacer la investigación “no tiene sustento”.

"Pues por lo que escuché al ministro Zaldívar, en una entrevista y lo que he visto, es que no tiene sustento, que está fuera de toda norma de la Suprema Corte, que se basa en una denuncia anónima y que, además, no solo es contra Zaldívar, sino contra jueces que han sido honestos. O sea, ahora la Suprema Corte va contra jueces que han estado aprobando proyectos con base en la ley, que hace la Cuarta Transformación", dijo la funcionaria.

La candidata presidencial aseguró que, así como es "autoritario" pedir que bajen de internet las conferencias "Mañaneras" del presidente Andrés Manuel López Obrador, "pues no hay nada más autoritario que ahora perseguir jueces por su decisión honesta. Entonces hay que ver cómo avanza, pero me parece que sería, sería un antecedente terrible".

Sheinbaum dijo, “sí, apoyamos al ministro porque esta es una persecución política, no tiene nada que ver con su historia”.