Sheinbaum asegura que su gobierno 'no censura a nadie' tras polémica reforma

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que con la iniciativa a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no busca censurar a ninguna persona y mucho menos lo que se publique en plataformas digitales, sino que el objetivo principal es que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política o ideológica en México.

“Para que quede claro: el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie; entonces, o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema, porque ese no es el centro de la ley.

“Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo. Que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos, en el marco de lo que se presentó, y que una vez que esté clara la orientación de esta ley que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo”, puntualizó.

Recordó que el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de los organismos autónomos que fueron creados en el periodo neoliberal, como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyas atribuciones serán separadas y estarán a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como de la creación de un nuevo organismo antimonopolio que estará constituido por personas que proponga el Ejecutivo Federal y que deberán ser aprobadas por el Senado de la República, con ello el Estado Mexicano recupera facultades.

“Hay mucha discusión sobre este tema, una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que ‘la Agencia puede bajar las plataformas digitales’. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos, se está dando una atribución a la Agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento, a la oposición ni a nadie, de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital”, explicó.

Por ello, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a que en caso de ser necesario desde el Senado de la República se abra un periodo extraordinario de discusión para que asista el titular ATDT, José Antonio Peña Merino, así como los expertos que ayudaron a la realización de esta iniciativa para que se pueda explicar su objetivo.

“Lo que sí, es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes”, señaló.