Será público informe más reciente del caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se publicará en canales y páginas oficiales el informe completo, con los últimos avances de la investigación, presentado el pasado 8 de julio a madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Por respeto estaba yo esperando que les llegara y que ellos dieran su punto de vista. Entonces, ahora sí, que hoy que ya suba a la red y que lean ustedes lo que les envié de informe para que puedan comprender o entender mejor lo que ellos están dando a conocer. Además, tienen todo su derecho de hacerlo”, mencionó.

En entrevista con la periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea, durante la conferencia matutina, el mandatario afirmó que la federación no permite la impunidad en esta y otras investigaciones con el propósito de garantizar justicia a todas las víctimas.

“Nosotros no vamos a permitir la impunidad de nadie, de nadie, pero lo queremos es llegar a la verdad y eso es lo que les vamos a comunicar a los padres y es lo que les envié a los padres en un documento que a los adversarios nuestros no les pareció, pero siempre vamos a hablar con la verdad”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que hasta el momento no tiene pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes normalistas y si hubiera indicios de su intervención, los elementos serían castigados.

“Acerca de temas como el de Ayotzinapa, hasta el día de hoy, no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el Ejército y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión, pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no ha habido nada más que versiones sin pruebas”, aseveró.

El presidente López Obrador puntualizó que el Ejército Mexicano contribuye al desarrollo de la nación en tareas de seguridad con respeto a los derechos humanos y principios.

“El Ejército es pueblo uniformado. (…) A nosotros nos ha ayudado mucho el Ejército y no para reprimir porque no se reprime a nadie. No ha habido, como era antes, no ha habido masacres ni se ha desaparecido a nadie porque depende de quien gobierne y, además, porque en el Ejército ha habido un avance importante en cuanto al respeto de los derechos humanos”, abundó.

Adelantó que el próximo encuentro programado con madres y padres de los 43 jóvenes será el lunes 29 de julio.