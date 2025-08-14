SEP publica calendario 2025-2026 con más días de descanso

Ciudad de México.- El ciclo escolar 2025-2026 se acerca y con él también el final de las vacaciones de verano. Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que este año habrá más días de descanso que en calendarios anteriores, el retorno a las aulas se adelantará para algunos sectores de la comunidad educativa en preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas en todo el país.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el nuevo calendario escolar, dado a conocer por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. Este documento, de aplicación obligatoria en todos los estados para planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional (SEN), confirma que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se añadió una semana extra a las vacaciones de verano. Sin embargo, esa extensión no aplicará para todos, pues ciertos integrantes del sector educativo deberán reincorporarse antes para cumplir con actividades previas al arranque de clases.

De acuerdo con el calendario, el inicio oficial del ciclo para los estudiantes será el lunes 1 de septiembre, con 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria, y 190 días para educación normal y escuelas de formación docente. No obstante, todo el personal docente de educación básica deberá presentarse del 25 al 29 de agosto para participar en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Esta reunión previa, explicó la maestra María Ordoñez desde Hidalgo, es obligatoria y se utiliza para planificar, afinar estrategias pedagógicas, revisar planes de trabajo y coordinar acciones antes de recibir a los alumnos. Aunque para los estudiantes las vacaciones se prolonguen unos días más, para maestros, maestras y directivos el 25 de agosto marcará el cierre definitivo de su descanso veraniego.

En resumen, la SEP adelanta una semana el regreso del personal docente con el objetivo de garantizar que el arranque del ciclo escolar 2025-2026 sea ordenado y exitoso, mientras que los alumnos retomarán sus actividades el primer día de septiembre.