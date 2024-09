La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud publicaron recientemente el acuerdo en el que se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, distribución y el expendio de bebidas y preparados procesados a granel, así como el fomento de estilos de vida saludable en alimentación dentro de todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, con el cual, se prohibirán alimentos como los chilaquiles, hamburguesas, frituras y cualquier otros alimento que sea considerado como no saludable para los estudiantes, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

El referido acuerdo recientemente publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y que se puede consultar de forma íntegra en este link, llega un año después de que el Congreso aprobara una reforma a la Ley General de Educación, con la cual, se busca prohibir la venta de comida chatarra en escuelas del país y el contenido de dicho documento entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a partir de ello, todos los planteles tendrán un plazo de 180 días, es decir, seis meses, para ajustar sus menús.

¿Cuáles son los alimentos que quedarán prohibidos en las escuelas de México?

En el mencionado documento se explica que, se pretende prohibir la venta de alimentos y bebidas procesadas que contengan altos niveles de socio, azúcares o grasas saturadas en los planteles educativos de todo México, lo que significa que todos los productos que tengan los sellos de advertencia antes referidos no podrán comercializarse en los planteles, además, lo que ha resultado controversial es que dicha medida también aplica para otros alimentos que simplemente son considerados como no saludables, pese a que no contengan advertencias en su etiquetado.

Algunos de los alimentos que quedarán prohibidos en las escuelas por esta medida son cereales con azúcares añadidos o edulcorantes, chilaquiles, tacos, hamburguesas, hot dogs, quesadillas, sopes, tacos dorados, tacos sudados, gorditas, sincronizadas con jamón, tamales, frituras, chocolates, gomitas, chicles, helados, nievas, paletas de nieve, refrescos, jugos y néctares envasados, alimentos preparados con embutidos como salchichas, chirizo, longaniza, salami, entre otros.

¿Qué alimentos sí se podrán comercializar en las escuelas mexicanas?

En el documento emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud se propone que en los planteles se comercialicen productos preparados con leche descremada, frutas, verduras, cereales integrales, avena sin azúcar, leguminosas o alimentos de origen animal. Cabe mencionar que, para la preparación tanto de alimentos como bebidas no se deberá emplear sal o azúcar y dicha regulación aplicará para cooperativas, comedores, máquinas expendedoras y cualquier negocio que ofrezca servicio a los estudiantes.

Como era de esperarse, esta prohibición de alimentos en escuelas ha generado todo tipo de opiniones entre todas las partes involucradas, pues, aunque dicha medida tendrá un impacto positivo en la salud y calidad de vida de los estudiantes, también se podrían generar distintas afectaciones económicas entre los proveedores y comerciantes de comida que operan dentro de instituciones escolares.