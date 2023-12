Sentencian a la esposa de 'El Mencho' a 5 años de cárcel

Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue sentenciada a cinco años de prisión por su responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Una jueza del Centro de Justicia Penal Federal determinó en audiencia de juicio que entre 2015 y 2016 la michoacana ocultó operaciones en una cuenta bancaria ligada a un autolavado que tenía en Puerto Vallarta, Jalisco.

La defensa de González Valencia apeló la sentencia ante un Tribunal de Apelación de Morelos, bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) no la acusó por el delito de ocultar, sino por adquirir y transferir fondos, mismos de los que quedó absuelta.

El abogado de alias La Jefa, Víctor Francisco Beltrán García, afirmó que su clienta fue sentenciada por no acreditar el origen de 75 mil pesos en una cuenta bancaria en la que no participa porque está a nombre de Jessica Johana Oseguera González, su hija.

“Y aún así la sentencia por ocultar en esa cuenta, pero esa cuenta ni es de ella. El Ministerio Público dijo que la señora en 2015 y 2016 tenía un autolavado en Puerto Vallarta y las ventas que se hacían al día, al cerrar el autolavado, eran depositadas y se hacía una factura de la venta del día. Estas eran de 60 y 80 pesos por vehículo, en ocasiones se depositan 3 mil, 3 mil 800, 2 mil 500 pesos que eran las ventas del día y la juez dijo que en virtud de que hay estos depósitos en una cuenta de Banorte, entonces para mí la señora ocultó”, indicó en entrevista.

Sin embargo, el litigante aseguró que la FGR no demostró que Rosalinda González Valencia pertenezca a la delincuencia organizada y la juez federal la absolvió de su presunta responsabilidad en la adquisición y transferencia de recursos de procedencia ilícita.

“No se demostró que la señora pertenezca a un grupo de la delincuencia organizada, no se demostró que haya operado con recursos de procedencia ilícita, no se demostró que haya lavado dinero y no se demostró que haya manipulado las cuentas bancarias”, aseguró.

González Valencia estuvo presente en la audiencia y expresó su inconformidad por la misma, de acuerdo con su abogado, quien denunció que el día de la diligencia arribó al Centro de Justicia un grupo de ministerios públicos de la FGR para tratar de imputar a su clienta el delito de delincuencia organizada.

“Estaba muy incómoda y me dice: ‘licenciado yo pensé que estábamos en un estado de Derecho, que al dictar sentencia se valorarían todos los elementos de prueba’”, comentó Beltrán García.

En noviembre de 2021, la esposa de El Mencho fue detenida por incumplir la obligación de acudir a firmar el libro de procesados durante dos meses, por lo que fue encarcelada en Cefereso femenil ubicado en el municipio de Coatlán del Río, Morelos.