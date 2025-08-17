Seis sismos sacuden a México la madrugada del 17 de agosto

Ciudad de México.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que durante las primeras horas de este domingo 17 de agosto se detectaron seis movimientos telúricos en distintos puntos del país. El de mayor intensidad alcanzó los 4,9 grados con epicentro en Loreto, Baja California Sur, aunque no fue lo suficientemente fuerte para activar la alerta sísmica en la Ciudad de México.

Según los reportes oficiales, los sismos se registraron entre las 00:15 y las 04:19 horas. El más leve fue de magnitud 4,0 con epicentro en Huixtla, Chiapas, mientras que el más fuerte ocurrió en Baja California Sur.

📍 Listado de sismos ocurridos este 17 de agosto en México:

04:19 am – Magnitud 4,0, al suroeste de Huixtla, Chiapas (14.43°, -93.07°), con una profundidad de 22 km.

01:56:02 am – Magnitud 4,4, localizado al suroeste de Ahome, Sinaloa (25.63°, -110.14°), a 11 km de profundidad.

01:56 am – Magnitud 4,9, con epicentro en Loreto, Baja California Sur (26.16°, -110.36°), con una profundidad de 10 km.

00:36 am – Magnitud 4,0, al sureste de Salina Cruz, Oaxaca (15.18°, -94.68°), con una profundidad de 16 km.

00:24 am – Magnitud 4,2, al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán (17.00°, -102.57°), con una profundidad de 16 km.

00:15 am – Magnitud 4,2, al noreste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca (16.45°, -16.45°), con una profundidad de 82 km.

El SSN precisó que, aunque los temblores fueron perceptibles en sus zonas de origen, ninguno representó riesgo mayor ni generó la activación de sistemas de alerta en la capital del país.