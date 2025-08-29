Seguridad, exclusiva de autoridades nacionales; SRE a Ted Cruz

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, quien en conferencia desde la embajada de Estados Unidos en México instó a la presidenta Claudia Sheinbaum a aceptar ayuda para combatir a los cárteles “como amigos”.

En una tarjeta informativa, la cancillería subrayó que la seguridad en territorio mexicano es responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales, conforme a la Constitución y las leyes vigentes. Además, reiteró que cualquier cooperación bilateral debe regirse por principios de respeto mutuo, soberanía y no subordinación.

El secretario Juan Ramón de la Fuente transmitió esta postura directamente al senador Cruz durante una reunión en la sede de la SRE, en el marco de las conversaciones que ambos países sostienen para definir un nuevo programa de trabajo en materia de seguridad.

La respuesta mexicana enfatiza que, si bien existe una relación de cooperación con Estados Unidos, esta debe mantenerse dentro de los marcos legales y diplomáticos, sin comprometer la autonomía nacional.