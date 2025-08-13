Se va de México parte de GE, mueven producción de estufas a EU

Washington.– GE Appliances planea trasladar la producción de refrigeradores, cocinas de gas y calentadores de agua fuera de China y México como parte de una inversión de más de 3 mil millones de dólares para expandir sus operaciones en Estados Unidos en Kentucky, Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Sur.

Se espera que la inversión, que es la segunda más grande en la historia de la compañía con sede en Louisville, agregue más de mil empleos al tiempo que aumenta la producción nacional y moderniza las plantas en los próximos cinco años.

“Nuestra estrategia a largo plazo se centra en fabricar cerca de nuestros clientes”, afirmó Kevin Nolan, el CEO de la empresa. “Con una fabricación esbelta, la mejora de habilidades de nuestra fuerza laboral y la automatización, las cuentas funcionan para fabricar en Estados Unidos”.

La mayoría de la producción de GE Appliances ya se realiza en Estados Unidos y el cambio significa solo que la compañía transferirá más trabajo a sus plantas nacionales.

GE Appliances trasladará la producción de cocinas de gas desde México a una planta en Georgia, mientras que seis modelos de refrigeradores que ahora se fabrican en China se producirán en su planta de Alabama, informó la compañía.

En junio, la empresa anunció que trasladaría la producción de lavadoras de ropa desde China a su extenso complejo de fabricación en Louisville. Los anuncios de relocalización se producen mientras el presidente Donald Trump intenta atraer fábricas de regreso a Estados Unidos imponiendo gravámenes de importación, conocidos como aranceles, a productos extranjeros.

GE Appliances dijo el miércoles que la primera fase de su nueva inversión comenzará en plantas en cinco estados del sur: Kentucky, Alabama, Georgia, Tennessee y Carolina del Sur.

“Estamos definiendo el futuro de la manufactura en GE Appliances invirtiendo en nuestras plantas, personas y comunidades”, dijo Nolan. “Ninguna otra compañía de electrodomésticos en la última década ha invertido más que nosotros en fabricación en Estados Unidos, y nuestro plan de 3 mil millones de dólares a cinco años muestra que nuestro compromiso con la fabricación en Estados Unidos continuará en el futuro”.

El plan multianual incluye aumentar la producción de cocinas de gas que se han fabricado en México, pero que se trasladarán a la planta de LaFayette, Georgia, dijo la compañía. La producción de seis refrigeradores que ahora se fabrican en China se trasladará a su planta en Decatur, Alabama.

La planta de GE Appliances en Camden, Carolina del Sur, añadirá la producción de calentadores de agua eléctricos e híbridos de bomba de calor, duplicando la producción y el empleo en la fábrica una vez que el proyecto esté completo, dijo la compañía. La planta actualmente produce calentadores de agua que funcionan con gas. La producción de los calentadores eléctricos e híbridos de la compañía —que ahora se fabrican en China— se trasladará a Carolina del Sur.

En Selmer, Tennessee, su planta producirá dos nuevos modelos de acondicionadores de aire.

La inversión más reciente incluye el anuncio, realizado en junio, de que GE Appliances invertirá 490 millones de dólares en su complejo de Kentucky para producir una lavadora/secadora combinada y una línea de lavadoras de carga frontal que ahora se fabrican en China. En total, la producción de más de 15 modelos de lavadoras de carga frontal se trasladará al complejo de la compañía en Louisville, conocido como Appliance Park, informó la empresa.

Una vez que su nuevo plan esté completamente implementado, GE Appliances habrá invertido 6.500 millones de dólares en sus 11 plantas de fabricación en Estados Unidos y en su red de distribución nacional desde 2016, señaló.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo el miércoles que la inversión muestra la capacidad de su estado para apoyar a empresas de clase mundial con una fuerza laboral calificada y los recursos necesarios para prosperar.

“GE Appliances ha establecido a Kentucky como el destino para la fabricación avanzada y la generación de empleo en Estados Unidos, y las noticias de hoy muestran la creencia inquebrantable de esta icónica compañía en el estado y el papel que desempeñamos en su éxito”, comentó Beshear.

GE Appliances maneja el diseño de productos y el trabajo de ingeniería en su sede en Louisville, pero no fabrica todos sus productos en Estados Unidos. Contrata a otros fabricantes, incluso en China, para realizar parte de su producción donde no tiene capacidad o necesita acceso a una cadena de suministro global. La compañía indicó que su principal estrategia comercial es basar la producción en Estados Unidos, y las inversiones anunciadas en junio y el miércoles son otro paso hacia el logro de ese objetivo.

La compañía dijo que colabora con universidades, escuelas técnicas y secundarias para ayudar a garantizar que sus plantas y otras instalaciones cuenten con una fuerza laboral capacitada.

“La infraestructura y las herramientas son importantes, pero no bastan”, dijo Bill Good, vicepresidente de la cadena de suministro de GE Appliances. “El renacimiento de la fabricación en Estados Unidos será construido por personas”.

GE Appliances es una subsidiaria de la compañía Haier, con sede en China.

GE Appliances dice que, en general, contribuye anualmente con más de 30 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos y apoya más de 113 mil empleos directos e indirectos a través de sus operaciones, proveedores y red de distribución.