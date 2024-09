Se va AMLO contra jueces que suspendieron la iniciativa de reforma judicial

Ciudad de México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador se fue en contra de los dos jueces que otorgaron la suspensión de la iniciativa de reforma al poder Judicial en México. El mandatario federal aseguró durante su conferencia mañanera que hubo "intromisión facciosa" por parte de los dos jueces.

Agregó que "el Poder Judicial, que tiene como cargo cuidar el apego estricto a la Constitución y a las leyes, se convierten en el más tenaz violador de la Constitución y las leyes. Y esto lo digo porque un juez, creo que de Chiapas ordena al Poder Legislativo que suspenda la discusión y el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el poder judicial, un juez de Chiapas; y otra persona, creo que una jueza de Morelos, dice que no deben en el Poder Legislativo, en caso de que se apruebe la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, porque como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales la apruebe, pero esta juez dice que no se envíe a los estados".

El gobernante mexicano desestimó las decisiones del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos y del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, que ampararon a empleados judiciales que argumentan que la reforma violaría sus derechos laborales por, entre otras cosas, terminar con la carrera judicial.

El mandatario insistió en que el Poder Judicial está mal y debe ser reformado, debido a la presunta corrupción que hay en él.