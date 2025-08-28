Se reúne Sheinbaum con Gianni Infantino

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para afinar detalles rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, que será organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el encuentro, se confirmó que México será sede del partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, convirtiéndose en el primer país en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Además, se anunció que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las tres sedes mexicanas que recibirán un total de 13 partidos del torneo, consolidando al país como uno de los pilares de la justa deportiva más importante del planeta.

Sheinbaum calificó el momento como “extraordinario” y destacó el papel de México en el mapa global del futbol. Infantino, por su parte, elogió la historia y pasión del balompié mexicano, y reiteró el compromiso de la FIFA con el desarrollo regional.