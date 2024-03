Sé lo que es vivir en Ecatepec: Gálvez; ‘sufrí intento de violación’

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia, viajó el martes a Ecatepec, Estado de México, donde expuso que ella sabe el peligro que corren los usuarios y conductores al no haber garantías de seguridad.

En el evento, la aspirante escuchó los relatos de personas que han sido víctimas de algún delito o que tienen un familiar que ha pasado por situaciones de peligro. Los ciudadanos coincidieron en que es una prioridad mejorar la estrategia de seguridad en el municipio de Ecatepec.

Por su parte, la candidata lamentó que las personas usuarias de transporte hayan sido víctimas de algún delito y compartió que en su juventud, al hacer uso del transporte público, fue víctima de agresiones.

“No sé si la doctora Sheinbaum haya sabido lo que es el asalto en transporte. Yo lo viví porque vivía en Iztapalapa. Estaba remensa cuando llegue, me bajaban de mi morral mi lana, pero lo más grave: viví un intento de violación. Ese intento de violación me dejó con un miedo tremendo. Me pude defender con un cautín con el que soldaba mis circuitos eléctricos”, dijo la aspirante presidencial.

Además, reiteró que el objetivo de su gobierno será evitar que los ciudadanos sean víctimas de más vulneraciones, aplicando la ley y sin reservas para quienes han cometido algún delito grave.

“Yo sé lo que es estar en sus zapatos, por eso yo sé lo que significa para ustedes vivir en Ecatepec y subirse con miedo al transporte público, por eso yo quiero un México sin miedo a salir a la calle, un México sin miedo a emprender porque la delincuencia te cobra derecho de piso”, insistió la representante del PAN-PRI-PRD.

