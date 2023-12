Se llegará hasta las últimas consecuencias: AMLO por caso Segalmex

Ciudad de México.- Tras la detención de René Gavira Segreste, antiguo encargado de finanzas para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se llegará hasta las últimas consecuencias en el caso de desfalco.

En su conferencia mañanera de este viernes, el mandatario aseguró que este es el único caso de corrupción que se ha detectado en su gobierno y por tanto le interesa mucho resolverlo.

“Nuestros adversarios que están manchados por la corrupción quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la Transformación o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso Segalmex, gritan con esto, entonces me interesa, qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales”, comentó el mandatario.

La Fiscalía General de la República (FGR) explicó en un comunicado que Gavira Segreste tenía seis órdenes de aprehensión en su contra, todas relacionadas con el desfalco al presuntamente autorizar ilegalmente la compra de certificados bursátiles de alto riesgo con dinero público.

La fiscalía lo acusa de “uso ilícito de atribuciones y facultades”. La afectación fue de unos 700 millones de pesos.

“Por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder económico y político y por eso no han podido destruirme. Hay algo que estimo importante en mi vida y es la honestidad, si yo fuese corrupto me hubiesen hecho pues minilla de 'Peje', pero no”, agregó López Obrador.