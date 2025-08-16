Se desprende llanta de pipa y arrolla dos hermanas en el Edomex

Ciudad de México.– Dos hermanas, una de ellas menor de 13 años de edad, fueron golpeadas y arrolladas por una llanta que, a toda velocidad y con fuerza, las golpeó mientras esperaban el transporte público en Tlanepantla, Estado de México. El neumático se desprendió de una pipa de agua que circulaba por la avenida, de acuerdo con medios locales.

Los hechos ocurrieron en un paradero de la avenida Jesús Reyes Heroles, en las inmediaciones de San Rafael, cuando la llanta golpeó a las dos jóvenes, lo que les causó algunas heridas y tuvieron que ser llevadas de urgencia a un hospital.

De acuerdo con testigos, la unidad referida perdió una llanta que salió proyectada y alcanzó a las víctimas.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud actual de las víctimas tras el incidente.

La pipa fue encontrada sin llantas y sin su conductor metros más adelante del lugar del impacto.