Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se registran con MC para el Senado

Ciudad de México.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, y la exdirigente del PRD, Alejandra Barrales, buscarán un escaño en el Senado con el respaldo de Movimiento Ciudadano (MC).

Ambas aspirantes se registraron el lunes ante el partido como aspirantes a la cámara alta. Dante Delgado Rannuro, líder del Movimiento, les dio la bienvenida.

“Soy honesta y me cerraron las puertas por haber dicho lo que son, me corrieron por ser una buena persona, no les importa la gente”, expresó Cuevas en su presentación.

Alejandra Barrales se registró para encabezar la primera fórmula al Senado por la Ciudad de México, mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc lo hizo por la segunda fórmula.

Además, las aspirantes se pusieron los tenis “fosfo-fosfo” (de color naranja), para mostrar su respaldo al partido.