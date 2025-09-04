Sandra Cuevas arremete contra el C4 Jiménez tras polémica por muerte en rodada

Ciudad de México.- La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lanzó fuertes declaraciones contra el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, durante una transmisión en vivo en redes sociales. Esto, en respuesta a las publicaciones del reportero que vinculaban la muerte de un joven motociclista con una rodada organizada por la política el pasado domingo 31 de agosto.

En el video en vivo, Cuevas negó cualquier responsabilidad en el incidente fatal ocurrido en avenida Insurgentes, asegurando que su evento no pasó por esa zona. “El muerto, que en paz descanse, fue en Insurgentes, nada que ver con mi rodada entonces ya, ya Jiménez déjame en paz, ya bájale de huevos, te lo digo”, expresó visiblemente molesta la exfuncionaria, quien también amenazó con revelar aspectos personales del periodista: “Si tú no quieres que yo publique con el cabrón que tú te acuestas, mira, respeta”.

El contexto de la controversia surge de una mega rodada de motocicletas convocada por Cuevas, que reunió a miles de participantes, incluyendo miembros del grupo "La Chokiza", señalado por presuntos nexos con actividades delictivas en Ecatepec. Según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el evento resultó en la retención de 113 motocicletas y cinco vehículos Razer por irregularidades como falta de placas, documentación o cascos. Además, se identificaron exreos y delincuentes entre los asistentes.

El joven fallecido, identificado como Emmanuel de 21 años, murió tras ser embestido por otro motociclista mientras revisaba su vehículo en la ciclovía, según versiones periodísticas. La madre de la víctima ha exigido que el caso se reclasifique como homicidio y responsabiliza a Cuevas por la organización del evento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por lesiones culposas.

En otro video publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), grabado en el sitio del accidente, Cuevas detalló la ruta de la rodada –que incluyó Calzada Vallejo, Eje de Guerrero y el Monumento a la Revolución– y reiteró que no tuvo relación con el suceso. “Lamentablemente una persona, un motociclista, perdió la vida aquí, en este punto (...) nada tuvo que ver la rodada de Sandra Cuevas con el incidente de este joven”, afirmó, dirigiéndose también a la madre de Emmanuel: “Señora, entiendo su dolor, sin embargo, yo le pido que en estos momentos entienda (...) que no se lucre con la vida de su hijo”.

Por su parte, C4 Jiménez respondió en su segmento noticioso, calificando las palabras de Cuevas como amenazas y ridiculizándolas: “Qué podemos esperar de una mujer como esta (...) Señora, no me quiera asustar, que me quiera amenazar, señora, me da risa (...) de amenazas de churpias como usted, yo vivo todos los días”. El periodista insistió en que el joven murió durante el evento organizado por Cuevas, mientras ella “estaba bailando y festejando”.