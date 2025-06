Sanciona INE a Morena por evadir fiscalización en campañas de 2024

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) una multa de 21.6 millones de pesos por reincidir en prácticas que obstaculizan la fiscalización electoral.

Según el organismo, el partido omitió reportar gastos en bardas y espectaculares durante las campañas de 2024 y presentó informes por vías no autorizadas, pese a advertencias previas.

La sanción se compone de dos multas: una por 3.4 millones y otra por 18.1 millones de pesos, tras una revisión ordenada por el Tribunal Electoral. Aunque Morena alegó haber entregado los informes, el INE determinó que lo hizo fuera del sistema oficial, lo que impidió una revisión efectiva.

El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el castigo, señalando que la conducta del partido podría constituir una estrategia deliberada para evadir la transparencia. La consejera Carla Humphrey propuso elevar la sanción al 200 por ciento del monto involucrado, pero la mayoría optó por mantener el criterio del 150 por ciento.

Esta no es la primera vez que Morena enfrenta sanciones por no reportar gastos de precampaña, argumentando que no realiza tales procesos. Sin embargo, el INE ha documentado actividades proselitistas por parte de aspirantes, lo que refuerza la necesidad de fiscalización.