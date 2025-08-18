Sale de la cárcel 'Lord Pádel'; llevará su proceso en libertad

Ciudad de México.– Alejandro "N", mejor conocido como "Lord Pádel", quedó en libertad después de que un juez ordenó que su proceso se llevará en libertad luego de que el señalado cuenta con un amparo.

"Lord Pádel" había sido ingresado al penal de Barrientos tras ser acusado de participar en una riña en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza, donde resultó gravemente herido un instructor identificado como Israel Morales.

El hombre quedó en libertad, sin embargo, su esposa Karla Alejandra "N" y su hijo Germán "N", permanecerán detrás de las rejas ya que el amparo es solo para Alejandro.

Alejandro "N" y sus acompañantes fueron detenidos el jueves en Cancún, Quintana Roo, tras regresar de un viaje a Florida y Alemania.

La agresión, registrada el 19 de julio, fue captada en video. En las imágenes se observa cómo Alejandro "N", acompañado de su hijo y tres escoltas, golpea al instructor durante un partido amistoso.

En la grabación también se aprecia a un escolta intimidando con un arma y posteriormente usando un radio para golpear a la víctima.

La fiscalía mexiquense informó que los implicados eran investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.