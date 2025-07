Foto: Associated Press

Culiacán, Sinaloa.- Como profesional, Julio César Chávez peleó 115 veces en el ring. Ahora, el excampeón mundial dijo que estaba listo para pelear fuera de él para defender a su hijo, quien fue arrestado por agentes de inmigración de Estados Unidos en su casa de Los Ángeles por exceder su visa y mentir en su solicitud de Green Card (residencia permanente).

Chávez Junior, de 39 años, también tiene una orden de arresto activa en México por presunto tráfico de armas y drogas y supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Está complicado, se hablan muchas cosas, pero estamos tranquilos porque sabemos de la inocencia de mi hijo", afirmó el mayor Chávez al periódico El Heraldo. “Mi hijo será lo que quieras, todo, pero menos un delincuente y menos todo lo que se le está reprochando”.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de México, dijo el domingo que la investigación contra Chávez Junior comenzó en 2019 tras una denuncia presentada por las autoridades de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa por crimen organizado, tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de drogas.

“Conoce a mucha gente que anda en esas cosas, si vivimos en Culiacán sería imposible no conocer a toda esa gente que andan en cosas ilícitas, pero eso no indica nada", expresó el expugilista. "Yo en mi tiempo conocí a todo mundo y Gracias a Dios nunca se me señaló”.

Juio César Chavez padre fue campeón mundial en tres divisiones y es considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. En los años ochenta y noventa fue una gran celebridad que se mezclaba con narcotraficantes. En el pasado afirmó haber sido amigo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

Gertz Manero dijo que los abogados de Chávez Junior han solicitado al menos cinco amparos en México, los cuales han sido rechazados porque el boxeador aún se encuentra en Estados Unidos.

“Están trabajando los abogados en Estados Unidos para ver si se queda allá y estamos preparados si llega para acá," manifestó Chávez padre. "Vamos a pelar bajo las leyes de México si es que lo trasladan acá”.

El arresto del hijo se produjo solo días después de que el excampeón de peso mediano perdiera ante el influencer convertido en boxeador Jake Paul en una pelea en Anaheim, California.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que determinaron arrestar al pugilista el 27 de junio, un día antes de la pelea. No estaba claro por qué esperaron para actuar días después del evento de alto perfil.

“Porqué lo dejaron pelear? Mi hijo tiene tres años en Estados Unidos pagando impuestos y ahora en México le acusan de lavado de dinero", añadió Chávez padre. "Si conoce a esas gentes, pero eso no indica que soy narcotraficante, vamos a confiar en las leyes”.