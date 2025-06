Rompe el silencio Andrea Legarreta tras ser captada en una cita

Ciudad de México.- Andrea Legarreta volvió a acaparar titulares luego de ser vista en un restaurante del sur de la Ciudad de México con un hombre desconocido. Las imágenes, difundidas por el canal Kadri Paparazzi, desataron especulaciones sobre un posible nuevo romance. Sin embargo, la conductora del programa Hoy no tardó en aclarar la situación.

A su salida de Televisa, Legarreta fue abordada por reporteros y, entre risas, explicó que el hombre en cuestión es Polo, su compadre y padrino de bodas. “Nos conocemos desde que éramos muy chavos. Solo nos estábamos poniendo al día”, dijo, descartando cualquier vínculo sentimental.

La también actriz aseguró que actualmente no mantiene ninguna relación amorosa y que, aunque ha comenzado a salir con amigos, no busca pareja por ahora. “No tengo prisa, no hay nada formal con nadie. Salir a comer o por un helado no significa que esté saliendo con alguien”, afirmó.

Legarreta, quien se separó de Erik Rubín en 2023, ha sido transparente sobre su proceso personal y emocional. En esta ocasión, volvió a mostrar su estilo directo y relajado ante los rumores, dejando claro que su vida sentimental sigue siendo asunto propio.