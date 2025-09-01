Rinde Sheinbaum su primer informe desde Palacio Nacional

Ciudad de México.- Este lunes 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum Pardo rendirá su primer informe de gobierno como presidenta de México, marcando un momento histórico no solo por ser la primera mujer en ocupar el cargo, sino por coincidir con la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte, elegidos por voto popular.

A diferencia de actos anteriores, Sheinbaum no acudirá al Congreso ni al Zócalo capitalino. El informe será entregado por escrito al Poder Legislativo por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como lo establece la Constitución. En su lugar, la mandataria dirigirá un mensaje a la nación desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional a las 11:00 horas.

La fecha no es casual: el artículo 69 de la Constitución de 1917 establece que el informe presidencial debe presentarse en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cada 1 de septiembre. Desde Venustiano Carranza hasta hoy, esta tradición ha sido símbolo de rendición de cuentas y continuidad democrática.

El evento será transmitido por los canales oficiales del Gobierno de México, YouTube y Facebook. La presidenta adelantó que abordará los avances de sus primeros 11 meses de gestión y trazará una visión hacia adelante, en línea con los 100 compromisos asumidos al inicio de su administración.