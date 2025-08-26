Rinde Norma Piña su último informe en la SCJN

Ciudad de México.- En una ceremonia solemne marcada por ausencias notables, la ministra Norma Piña Hernández presentó su último informe como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerrando una etapa de dos años y ocho meses al frente del máximo tribunal constitucional del país.

Desde el estrado, Piña subrayó que pese a las condiciones adversas, el asedio político, las calumnias y la desinformación, la Corte mantuvo su independencia sin caer en confrontaciones públicas.

“No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias”, afirmó, en una frase que resume su postura institucional ante los embates del poder.

La sesión estuvo marcada por la ausencia de los plenos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los presidentes de ambas cámaras legislativas. Tampoco asistieron ministras afines a la 4T ni figuras del bloque opositor, lo que evidenció las tensiones internas y externas que rodean al Poder Judicial.

Durante su informe, Piña defendió el uso eficiente de los recursos públicos, destacando ahorros presupuestales anuales y una política de gasto basada en disciplina, transparencia y austeridad.

También resaltó la creación de un grupo de trabajo para la transferencia ordenada de recursos hacia los nuevos órganos judiciales que entrarán en funciones tras la reforma judicial de 2024.

Entre los avances técnicos, mencionó el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles, conciliados con la contabilidad institucional, como parte de un esfuerzo por atender rezagos históricos en la administración de la Corte.

Este informe marca el cierre de una era iniciada en 1995 con la reforma judicial impulsada por el presidente Ernesto Zedillo.

A partir del 1 de septiembre de 2025, jueces, magistrados y ministros electos por voto popular asumirán funciones, en lo que será la primera gestión bajo el nuevo modelo de justicia establecido por la reforma judicial.