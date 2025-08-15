Revoca EU visa a alcaldesa de Mexicali y a su esposo

Ciudad de México.– Autoridades de Estados Unidos han revocado el visado a la morenista Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, Baja California, luego de que su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado fue retenido y enviado a una segunda revisión en el cruce internacional en Calexico, California, según dio a conocer el Semanario Zeta Tijuana.

De acuerdo con el medio, Luis Samuel Guerrero Delgado fue retenido el pasado 8 de agosto y se giró una orden del Departamento de Estado para revocar la visa al doctor. Esta medida también se habría hecho extensiva para su esposa, la alcaldesa Norma Alicia, pero no ha podido concretarse el retiro de la visa a la presidenta porque no ha intentado cruzar la frontera, dio a conocer el Semanario.

El retiro de la visa a Norma Alicia Bustamante y su esposo ocurre meses después de que la gobernadora de Baja California viera revocado su documento migratorio.