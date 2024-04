Revelan causa del descarrilamiento del Tren Maya

Ciudad de México.- Las áreas jurídicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la empresa Tren Maya dan seguimiento a la investigación por el descarrilamiento ocurrido el pasado 25 de marzo a 50 metros de la estación Tixkokob, en Yucatán, indicó el titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval González.

El incidente fue ocasionado por falta de fijaciones mecánicas de tornillo o clamps, los cuales afianzan el cambio de vía a fin de que el tren continúe su recorrido hacia la estación. Actualmente este procedimiento se lleva a cabo de manera manual en cuatro vías de ambos sentidos.

Los hechos ocurrieron a las 9:25 horas en el último vagón, conocido como cabina motriz 2, del tren D006 con destino a Cancún Aeropuerto; se salió de las vías antes de llegar a la estación Tixkokob cuando iba a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora.

En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario detalló que las compañías Alstom y Azvindi determinan el costo de los daños en el convoy del Tren Maya y las vías respectivamente.

Se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal, fue integrada una comisión dictaminadora y se activó la póliza de seguro por afectaciones materiales.

“Este sistema es automatizado, pero todavía no está completo y se hace de manera manual, personal de garroteros son los que hacen esta operación, estos aparatos se llaman clamps, son fijadores del aparato de vía… esto fue lo que se encontró que la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal”, dijo el secretario.