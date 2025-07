Revela Sheinbaum que no hay carpeta de investigación contra Adán Augusto

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo confirmó esta mañana desde Palacio Nacional que no existe una carpeta de investigación en contra del senador Adán Augusto López en relación con el caso de su exsecretario de Seguridad Hernán "N", quien está prófugo y es señalado por tener presuntos vínculos con el grupo del crímen organizado conocido como La Barredora.

“En este caso no hay ninguna información que haya derivado en una denuncia en particular, sino informaciones que se van obteniendo, como se dice información bruta, que quiere decir que no está seleccionada, para poder después, si es alguna evidencia suficiente, pues presentarla ante el Ministerio Público o la autoridad correspondiente”, puntualizó la mandataria federal.

El senador morenista Adán Augusto López dijo estar a disposición de las autoridades por el caso del exsecretario de Seguridad, quien ya cuenta con una orden de aprehensión por sus vínculos criminales.

Bermúdez es señalado por autoridades federales por ser un líder del criminal conocida como La Barredora, se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco entre diciembre de 2019 y enero de 2024.