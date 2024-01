Revela AMLO el mensaje que le dejaron los Reyes Magos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó su gira de trabajo el fin de semana en el Estado de México, donde reveló el mensaje que le trajeron los Reyes Magos.

En su visita a Chicoloapan, el mandatario narró que una carta en sus zapatos, pero no le trajeron regalos, sino un mensaje para la población.

“Este día les traigo un saludo, una información de los Reyes Magos. Es que puse mis zapatos y una cartita anoche para ver qué nos mandaban, que nos traían los Reyes Magos y me dejaron una nota diciendo: “¿Vas a Chicoloapan? Ahí te encargo”, comentó el presidente.

López Obrador dijo que Melchor, Gaspar y Baltasar le firmaron una carta en la que enviaban mucho cariño a los habitantes y recordaron que los programas sociales continuarán en 2024, e incluso tendrá una expansión.

“Nosotros tenemos que respetar mucho a nuestras maestras, a nuestros maestros, porque lo mucho o lo poco que sabemos se los debemos a ellos. (…) Nunca más ofender a maestras y a maestros, darles su sitio, el que siempre han tenido y deben de tener, verlos con mucho respeto”, expresó.

En el Recinto Ferial de Chicoloapan indicó que continuarán los esfuerzos de basificar al magisterio del Estado de México y de todo el país. El Gobierno de la Cuarta Transformación superará este año el millón de trabajadores de la educación con base, lo que da certeza laboral a integrantes del sector.

Sobre el salario y prestaciones, dijo, a nivel nacional está establecido que maestras y maestros de la federación reciban como mínimo de 16 mil pesos mensuales. Mencionó que continuará el trabajo coordinado en los otros estados de la República para unificar los sueldos.

“Y en los estados, los que trabajan haciendo lo mismo, tienen que ganar lo mismo que ganan en la federación; esa es una tarea que le estamos dejando a la maestra Delfina y yo estoy seguro que la va a cumplir”, refirió.

En la supervisión de los Programas para el Bienestar en Chicoloapan, el mandatario dio a conocer avances de personas beneficiadas hasta la fecha en el municipio:

788 mujeres y hombres de 18 a 29 años forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro. Reciben 7 mil 572 pesos mensuales, equivalentes a un salario mínimo.

426 universitarios reciben beca de 5 mil 600 pesos bimestrales.

8 mil 601 estudiantes del nivel medio superior acceden a un apoyo económico de 920 pesos mensuales.

2 mil 534 alumnos de preescolar, primaria y secundaria reciben una beca mensual de 920 pesos mensuales. Serán incorporados en este municipio 536 niñas, niños y adolescentes.

44 de 90 instituciones de educación básica son parte de La Escuela es Nuestra; se reforzará el programa este año para beneficiar al 100 por ciento de los planteles.

11 mil 754 personas adultas mayores recibirán este mes pensión de 6 mil pesos bimestrales tras el aumento del 25 por ciento que cumplió el Gobierno de México este año.

Luego de un convenio entre los gobiernos federal y estatal, las pensiones para niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad son universales entre cero y 64 años.

Continuará el programa Producción para el Bienestar a favor de mil 413 trabajadoras y trabajadores del campo, quienes también accederán a fertilizantes gratuitos.

Se mantendrán los Créditos a la Palabra y las Tandas para el Bienestar.

El Banco del Bienestar cuenta con una sucursal en el ayuntamiento, donde beneficiarias y beneficiarios cobrarán de manera directa lo que por derecho les corresponde.

El programa La Escuela es Nuestra tiene presencia en el Estado de México 8 mil 715 planteles educativos de los 13 mil 123 existentes, es decir, el 60 por ciento es atendido a partir de un presupuesto de 4 mil 340 millones de pesos, de los cuales, 21 millones de pesos se destinaron el año anterior en Chicoloapan a fin de alcanzar una cobertura del 92 por ciento en el municipio, indicó la directora general de esta iniciativa, Pamela López Ruiz.

“Seguiremos trabajando para el beneficio de las niñas y niños con la ayuda de las madres y padres de familia”, abundó la funcionaria.

Durante el evento, el presidente López Obrador puntualizó que el presupuesto es de la gente y debe entregarse de manera justa y directa al pueblo de México.

“Vamos a continuar ayudando, apoyando al pueblo para no fallar y desde el principio hasta el fin hacer valer la máxima, el criterio de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. (…) No se preocupen por el futuro, el porvenir está asegurado porque ya entre todos construimos las bases, los cimientos para la transformación del México más justo y más igualitario, entonces hacia adelante van a continuar todos los programas de bienestar”, planteó.

Al no permitir la corrupción ni los lujos en el gobierno, aseveró que el país no está endeudado, no hay gasolinazos y no aumentan los impuestos. Al contrario, México ahora es reconocido como una nación segura para la Inversión Extranjera Directa, rubro que alcanza niveles máximos históricos.

Recordó la fortaleza del peso mexicano en relación con el dólar al ser la moneda más apreciada en el mundo, así como las cifras récord de la llegada de remesas que en 2023 llegó a los 63 mil 200 millones de dólares y representa la principal fuente de ingresos de México.

“Tengamos mucha fe para seguir luchando por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos”, remarcó.

Ante pobladores de Chicoloapan y municipios cercanos, el jefe del Ejecutivo reiteró que la federación trabaja en el establecimiento del mejor sistema de salud en el mundo a través de la contratación de médicos generales y especialistas, de la mejora de instalaciones y del abasto al 100 por ciento de medicamentos.

“Vamos a dejar un sistema de salud de los mejores del mundo. Estoy trabajando, en el tiempo que me falta, en varias actividades, varios frentes, pero ya le estoy dedicando más tiempo al sistema de salud”, apuntó.