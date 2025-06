Reunión de Sheinbaum y Trump no fue la única que se canceló en el G7: Segob

Ciudad de México.- Después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cancelara su agenda de actividades en el marco de la 51ª Cumbre del Grupo de los Siete (G7), entre ellas la reunión pactada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez se pronunció al respecto.

En este sentido, la funcionaria indicó que México no fue el único país que se vio afectado por la cancelación de la agenda del presidente estadunidense, pues externó que también los representantes de los gobiernos de Japón, Australia y Ucrania no pudieron concretar sus respectivos encuentros.

No fue la única cancelación, fueron varios otros encuentros, pero también decir que no hubo encuentro con el gobierno japonés o el primer ministro, tampoco con Australia y Ucrania. En fin, canceló la agenda con varios otros, no sólo con México”, comentó.

Sobre si se sabe cuándo se podrá llevar a cabo, la titular de la Segob, se limitó a decir que confía en que en otra fecha se pueda dar, sin saber el día preciso, pues señaló, todo depende de la agenda que tenga el presidente norteamericano.

Se pospondrá para otra fecha, no conocemos cuál sea la agenda del presidente, pero posteriormente se dará”, apuntó la secretaria desde Palacio Nacional quien lideró por segundo día la conferencia mañanera.

Por último, Rosa Icela mencionó que el hecho de que no se haya llevado a cabo la reunión con Donald Trump no significa un retroceso en la relación entre ambas naciones, “al contrario, el diálogo continúa”.