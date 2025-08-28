Responsabiliza Anaya a Noroña de generar violencia y polarización en el Senado
Foto: Manuel Escogido

Chihuahua.– En su visita por Chihuahua, Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, responsabilizó al legislador morenista Gerardo Fernández Noroña de sembrar polarización, encono y división al interior de la Cámara Alta, derivando en el enfrentamiento físico que se dio ayer con "Alito" Moreno.

En su visita a Chihuahua, Anaya aseguró que la violencia nunca será el camino para nada, pero sostuvo que el enfrentamiento entre el presidente saliente y el líder del PRI es responsabilidad de la Mesa Directiva que sale, por haberse dedicado a sembrar la división.

El panista se pronunció para que la nueva Mesa Directiva se dedique a representar la pluralidad del Senado y tenga como objetivo la apertura al diálogo y el respeto, particularmente a las mujeres.

“Jamás propondremos la violencia como un camino, pero lo tenemos que decir: lo ocurrido ayer es responsabilidad en una enorme medida de una Mesa Directiva que polarizó, dividió. Siempre nos hemos expresado de manera respetuosa y lo seguiremos haciendo de manera pacífica, utilizando palabra como arma para defender a México”, sostuvo el también excandidato presidencial.
Compartir:
Tal vez te interese
¿Buscas trabajo como enfermero? Secretaría de Salud del Estado abre su bolsa
Estatal ¿Buscas trabajo como enfermero? Secretaría de Salud del Estado abre su bolsa
Jessica Chastain en México: 'Veo mi trabajo como un acto político'
Espectáculos Jessica Chastain en México: 'Veo mi trabajo como un acto político'
Publicidad
Enlaces patrocinados