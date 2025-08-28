Responsabiliza Anaya a Noroña de generar violencia y polarización en el Senado

Chihuahua.– En su visita por Chihuahua, Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, responsabilizó al legislador morenista Gerardo Fernández Noroña de sembrar polarización, encono y división al interior de la Cámara Alta, derivando en el enfrentamiento físico que se dio ayer con "Alito" Moreno.

En su visita a Chihuahua, Anaya aseguró que la violencia nunca será el camino para nada, pero sostuvo que el enfrentamiento entre el presidente saliente y el líder del PRI es responsabilidad de la Mesa Directiva que sale, por haberse dedicado a sembrar la división.

El panista se pronunció para que la nueva Mesa Directiva se dedique a representar la pluralidad del Senado y tenga como objetivo la apertura al diálogo y el respeto, particularmente a las mujeres.