Responde Sheinbaum a supuesta 'invasión suave' de EU a México

“Es toda una película”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la información publicada en la revista Rolling Stone de que el equipo del presidente electo estadounidense, Donald Trump, evalúa una “invasión suave” a México con agentes encubiertos. Detalló que solo ha tenido dos conversaciones con Trump.

“¿Cuál es su base? Yo lo que me sustento pues es en la conversación, dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump y ya en su momento pues la comunicación que haya con su equipo de trabajo y en el momento que entre”, dijo.

Manifestó que en su gobierno se defenderá la soberanía de México porque somos un país libre, independiente, soberano y eso está por encima de todo.

“Ahora tenemos un tratado comercial con Estados Unidos que le ha dado muchos beneficios a México, eso no quiere decir que sea la única relación que tenemos, por supuesto tenemos relación con otros países, pero esta relación comercial de los tres países, Canadá, México, Estados Unidos, pues es una relación que viene de hace muchas décadas y que ha fortalecido la economía nacional”, apuntó.

La doctora Shienbaum Pardo dijo que en su gobierno se fortalece eo proyecto de economía moral, de humanismo mexicano “que consiste en el desarrollo de infraestructura propia, tema los trenes, por ejemplo, pero así carreteras, obras de agua y muchas otras inversiones públicas, además inversiones privadas en el país, bajo qué condiciones, buenos empleos, buenos salarios”.

Claudia Sheinbaum trabaja en plan de seguridad para cada estado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se trabaja en estrategias de seguridad en cada estado para atender problemáticas particulares.Indicó que así es en Sinaloa, Guanajuato y en Guerrero, con atención en Acapulco.

Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó que en Sinaloa se secuestró de un policía, el asesinato del secretario de seguridad pública de Mazatlán, de cuerpos afuera de la universidad y de vehículos incendiados. La presidenta Sheinbaum declaró que sí se está trabajando en estrategias estatales

“No solamente la estrategia general si no en el gabinete estamos trabajando una estrategia particular para Guanajuato porque tiene su problemática, otra para Guerrero y en particular Acapulco que tienen su problemática particular”, dijo.

“Y una particularmente para Sinaloa está y la Defensa Nacional y está colaborando con las autoridades estatales y el martes que tenemos el informe de seguridad les pueden platicar más todo el gabinete de seguridad Cuál es la estrategia particular para Sinaloa”, agregó.