Responde AMLO a Slim sobre militares y Telmex

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió el martes a las declaraciones del empresario Carlos Slim sobre la presencia del Ejército en las calles y la situación de Telmex en el mercado.

Primero, el mandatario negó que haya intenciones de comprar Telmex, ya que Slim dijo que no era un buen negocio:

“No, no, no, para nada. Y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, a casi todos los empresarios. Ya he dicho varias veces que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro”.

El empresario dijo que Telmex encuentra en números rojos desde hace 10 años debido a la gran carga que presenta el peso laboral que contiene. De antemano dijo que no contemplaba vender la empresa.

Sobre las labores de los militares en las calles, el mandatario negó que las Fuerzas Armadas tengan exceso de poder.

López Obrador destacó que el Ejército mexicano tiene cinco misiones, incluida la protección de la soberanía nacional y la garantía de la seguridad interior. Además, apoyar el desarrollo social y la construcción de infraestructura.

“Yo entiendo que no les guste que participe el Ejército, los ingenieros militares, pero nos han ayudado mucho. Nada más les diría yo a los ingenieros, a las empresas, con todo respeto. ¿Quién hace un aeropuerto de calidad internacional, ya no hablemos de Felipe Ángeles, que lo hicieron en dos años y medio, el de Tulum, que lo hicieron en un año, cinco meses?”, declaró el presidente.