‘Respeto a la familia’, dice AMLO sobre muerte de la mamá de ‘El Chapo’

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cualquier ser humano que pierde la vida merece respecto, en relación al fallecimiento de María Consuelo Loera, mamá del antiguo líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

En su conferencia mañanera, el mandatario comentó: “respeto a la familia, ya la señora estaba grande”. “También consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que olvidar, y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo; solo siendo buenos podemos ser felices”, agregó.

El abogado de la familia Loera confirmó que María Consuelo falleció a los 94 años en un hospital de Culiacán.

En 2020, López Obrador se encontró con la mamá de “El Chapo” en su visita a la comunidad de La Tuna, para la inauguración de una carretera que conecta a Badiraguato, Sinaloa, con Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

María Consuelo envió al presidente una carta en la que solicitaba su apoyo e interviniera diplomáticamente para que pudiera reunirse con su hijo, preso en Estados Unidos.

“Que no lo ha visto en 5 años, y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite”, dijo entonces el presidente.